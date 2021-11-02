MTO, İngiltere’de Turizm Fuarı’na katıldı

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Londra Dünya Turizm Fuarı ‘World Travel Market’ (WTM) Excel Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Marmaris Ticaret Odası (MTO), 5. Kez fuara katılarak Marmaris tanıtımı için kolları sıvadı.

Londra’da önceki gün başlayan fuarda Avrupa ülkeleri arasında yer alan 300 metrekarelik Türkiye standında bulunan Marmaris tanıtım masası, turizm meraklılarına Marmaris’i anlatıyor. MTO Meclis Üyesi Ali Özenoğlu, ev sahibi olduğu MTO standında dünyanın incisi Marmaris’i ziyaretçilere tanıtıyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenlenmeyen fuara bu yıl katılan MTO, özellikle yaşanan yangın afetinin ardından, Marmaris’te turizmin devam ettiğini anlatmak ve “Cennet Marmaris” sloganıyla önümüzdeki yıl beklenen turizm hedefini yakalamak için destinasyon tanıtımına ağırlık veriyor.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan fuar katılımıyla ilgili olarak; “Turizm fuarlarının en büyüğü olan Dünya Turizm Fuarı, Marmaris için büyük önem taşıyor. Özellikle bu yıl İngiltere’nin pandemi nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı karantina koşulunu çok geç kaldırması, maalesef turizm sezonunu başlayamadan bitirdi. Marmaris’in en büyük turizm partneri olan İngiltere’ye bu yıl çok daha yoğun bir tanıtım çalışması yaparak, 2022 yılı için sağlam bir sezon hazırlığı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nedenle fuarda yer alarak, son 2 senedir yaşanan turizm kaybını telafi etmek için görüşmeler yapmak oldukça önemli” şeklinde konuştu.