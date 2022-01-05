banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

MTO Başkanı Ayhan, “Zamlar aşağı yönlü revize edilmeli”

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Son dönemde yapılan elektrik ve akaryakıt zamları maalesef işletmelerimizin maliyetlerini yükseltecek. Beklentimiz bir an önce yapılan zamların enflasyon oranında revize edilmesi” dedi.

MUĞLA 05.01.2022, 16:59
MTO Başkanı Ayhan, “Zamlar aşağı yönlü revize edilmeli”

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Son dönemde yapılan elektrik ve akaryakıt zamları maalesef işletmelerimizin maliyetlerini yükseltecek. Beklentimiz bir an önce yapılan zamların enflasyon oranında revize edilmesi” dedi.

Pandemi kısıtlamaları ve doğal afetler nedeniyle çok zor bir yıl geçiren firmalara yılbaşında yapılan ve 2021 enflasyonuna dahil olmayan elektrik ve akaryakıt zamlarının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini söyleyen Başkan Ayhan, “Doğalgazın henüz ulaştırılmadığı ve kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris’te kışın ısınma yüzde 90 elektrik enerjisi ile sağlanıyor. Açıklanan enflasyon rakamları ve yapılan zam oranı arasında açık bir makas olması nedeniyle yapılan zamlar bir an önce aşağı yönlü revize edilmeli veya işletmelere finans desteği verilmeli” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün açıklanan KOSGEB Hızlı Destek Programı hakkında açıklamada bulunan Başkan Ayhan, programa işletmelerin kapalı olması nedeniyle Marmaris’ten çok fazla başvuru yapılamayacağını ifade etti. Başkan Ayhan şöyle değerlendirdi; “Alım gücünün düşmesi nedeniyle maliyetlerdeki artış satış fiyatlarına yansıtılamıyor, firmalarımız ayakta kalmakta zorlanıyor. KOBİ’lere KGF destekli kredi, SGK prim ve vergi indirimi desteği bir an önce açıklanmalı. Cumhurbaşkanımız tarafından önceki gün açıklanan KOSGEB Hızlı Destek Programı’ndan hem an itibariyle birçok işletmemizin kapalı olması hem de başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı nedeniyle çok az üyemiz faydalanabilecek. Son başvuru süresinin 31 Mart 2022 olması da bu tarihte henüz turizm sezonumuz başlamamış olması nedeniyle diğer bir handikap. Bu nedenle açıklanan başvuru süresinin Haziran ayı sonuna kadar uzatılması üyelerimizin menfaatine olacaktır"

Bir süredir ekonomide yaşanan dalgalanmanın özellikle iç pazarı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Ayhan şöyle devam etti: “Son dönemde yaşanan tedarik zincirindeki bozulma, artan maliyetler ve alım gücünün düşmesi nedeniyle turizmde iç pazarda yaşanabilecek muhtemel daralmayı aşabilmek için her şey dahil sistemi yanında oda-kahvaltı veya yarım pansiyon konaklama opsiyonları da göz önünde bulundurulmalı. Bu sayede iç pazarda daha rekabetçi fiyat politikası ile öne çıkma şansımız olur”.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8