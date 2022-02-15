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MTO Başkanı Ayhan; “2022 sezonu yüzümüzü güldürecek”

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı (EMITT) sırasında Marmaris Ticaret Odası (MTO), 2022 turizm sezonunu garanti altına almak için yabancı tur operatörleri ve havayolu firmaları ile masaya oturdu. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 2022 sezonundan umutlu olduklarını açıkladı.

MUĞLA 15.02.2022, 14:45
MTO Başkanı Ayhan; “2022 sezonu yüzümüzü güldürecek”

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı (EMITT) sırasında Marmaris Ticaret Odası (MTO), 2022 turizm sezonunu garanti altına almak için yabancı tur operatörleri ve havayolu firmaları ile masaya oturdu. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 2022 sezonundan umutlu olduklarını açıkladı.

Tüm dünyada pek çok sektörü neredeyse durma noktası getiren pandemi nedeniyle, turizm sektöründe de ülkeler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle son 2 senedir büyük bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan ve 4 gün süren dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT 2022 pandemi şartlarına uygun olarak yoğun katılımla gerçekleşti. Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde “Sen Hep Güzelsin Marmaris” temasıyla hazırlanan Marmaris standına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan ve 8 gün boyunca Marmaris’i esir alan yangının ardından, sel ve dolu felaketinden sonra, Marmaris’in sahip olduğu doğal güzellikleri hatırlatmak amacıyla hazırlanan stantta pek çok firma ve acente ile de özel görüşmeler yapıldı.

MTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yoğun katılım gösterdiği fuar sırasında yapılan görüşmelerde özelikle 2022 yılı erken rezervasyonları değerlendirildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü A. Orçun Songur ve İngiltere’nin önemli tur operatörü ve hava yolu şirketlerinden bir havayolu firması yetkilileri arasında yapılan toplantıda İngiltere ve Marmaris arasında yürütülecek dijital reklam çalışmaları değerlendirildi. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan rezervasyonları artırmak ve 2022 turizm sezonunu en yüksek kapasiteye ulaştırmak amacıyla popüler bir dijital tatil portalı ile yapılacak reklam kampanyalarının görüşüldüğü toplantıda oldukça olumlu sonuçlar elde edildi.

Başkan Ayhan toplantıyı değerlendirerek, ”Pandemi turizm sektörümüz için maalesef büyük kayıplar yaşamamıza sebep oldu. Özellikle son yaşanan doğal afetlerle birlikte turizmcimizde karamsar bir hava oluştu. Ancak fuar sırasında yaptığımız görüşmeler neticesinde şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz, 2022 yılı geçtiğimiz son 2 yılı geride bırakarak turizmde yüzümüzü güldürecek. Burada yaptığımız görüşmelerle de Nisan ve Mayıs aylarında yapılan rezervasyonları artırmak için en büyük turizm pazarımız İngiltere’de kapsamlı bir dijital reklam kampanyasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bize gelen tur operatörlerinin taleplerini de değerlendirerek 2022 sezonunun doluluk oranlarının çok yüksek olmasını, böylece koyulan koltukların korunmasını ve Marmaris’imize gelecek misafirler ile tüm paydaşlarımızın rahat bir nefes alacağı güzel bir sezonu hedefliyoruz” dedi.

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