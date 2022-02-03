MSKÜ’den ‘Bilge Fikirler’ yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AR-GE, girişimcilik ve yenilik proje fikirlerini destekleyerek ödüllendirecek.

‘Fikirleriniz gerçeğe dönüşsün’ sloganı ile Maden, Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki Ar-Ge, girişimcilik ve yenilik proje fikirlerini desteleyerek ve ödüllendirecek olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu alanda çalışması olanların başvurularını mskubilgefikirler.org adresinden 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında yapabilecek.

Yapılacak başvurular 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 1 Mayıs tarihinde açıklanacak ve ‘Bilge Fikirler’ yarışmasının etkinliği 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte ödüller sahiplerine verilecek.