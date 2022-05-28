MSKÜ’de türkü resitali

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Korosu tarafından ‘Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz Konseri’ düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Seval Işıklı’ın yönetiminde solistlerin tamamı değişik Fakültelerde okuyan öğrencilerden oluşan koro 3 saat boyunca Türkiye’nin değişik yörelerinden 24 eser seslendirdi. Konserin finalinde ise konserin onur konuğu zurna üstadı Halil Çokyürekli sahne aldı.

Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu konser öncesi tamamen doldu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in yanı sıra, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, rektör yardımcıları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.

2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde 12, ikinci bölümünde de 12 olmak üzere 24 eser seslendirildi. Azerbaycan türkülerine de yer verilen konserde, Grup Dir İzmir Dans ve Ritim topluluğu üyeleri zaman zaman sahnede konsere eşlik ederken, Kafkas oyunları ile izleyicilerden büyük alkış aldılar. 31 kişilik koro Eğitim, İİBF, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Fen ve Tıp Fakültelerinde okuyan ve mezun olan öğrencilerden oluşuyor.

Konserin son bölümünde Zurnazen Halil Çokyürekli sahne aldı. Türkiye’yi zurnayı sevdiren adam olarak anılan Çokyürekli zurna ile 3 parça seslendirirken, istek üzerine Zurna ile caz müziği de seslendirdi.