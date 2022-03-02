MSKÜ’de Techx etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin en aktif öğrenci topluluklarından olan Elektrik Elektronik Mühendisleri (IEEE) Öğrenci Kolu, alanında en prestijli zirvelerden olan uluslararası TechX etkinliğini Üniversite ev sahipliğinde düzenledi.

IEEE Bilgisayar Topluluğu tarafından her yıl yapılan etkinlik, bu yıl ilk defa geniş bir katılımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleşti. NASA, IOT Türkiye, Playstation gibi dev şirketlerin temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı TechX’te aynı zamanda çekilişler ve mini konser düzenlendi.

TechX etkinliğinin ikinci gününde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atay Yağcı, Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında etkinlik kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

IEEE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Kolu etkinliğin amacının katılımcılara network genişletme, portföy ve deneyim geliştirme fırsatı sunmak; sektörün en iyileri tarafından yürütülen heyecan verici parkurlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar aracılığıyla katılımcılar için bir yapı taşı sağlamak olarak açıklandı.