MSKÜ’de Rektör-Öğrenci buluşması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ‘Rektör Öğrenci Buluşması’ kapsamında Üniversite Atatürk Kültür Merkezi B salonunda öğrenciler ile bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları ve Daire Başkanları başkanlarının oda hazır bulunduğu buluşmada, öğrencilerin sorunlarını, önerilerini, düşüncelerini ve taleplerini iletti. 3 saat süren Rektör-Öğrenci buluşması öncesi konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Türkiye’nin en güzel coğrafyasında eğitim alıyorsunuz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ülkemizin en güzel coğrafyasında yer almasının yanında, bilime, spora, sosyal aktivitelere ve sanatsal olaylara önem veren bir üniversite. Akademik ve İdari yönetimin öğrenciler ile buluşmasını önemsiyorum. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ‘Rektör Öğrenci buluşması’ toplantılarını kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerin yaşadıkları sorunlar, sıkıntılar, önerilerini ve talepleriniz bizim için ve sizlerin iyi bir eğitim almanız açısından önemli. Bu buluşmaları daha mikro alanda, Fakülte ve Yüksekokul yöneticileri seviyelerine düşürmek istiyoruz. Bu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üniversite öğrencileri kampüs alanında, dersliklerde, öğrenci toplulukları faaliyetlerinde, yemek fiyatları ve ulaşım konularında yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirirken, proje üretme onuşunda da taleplerde bulundular. Öğrenciler Üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesinde yaşanan olumsuzluklar konusunda da yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.