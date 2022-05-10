MSKÜ’de Klarnetli Oda Müziği konseri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Klarnetli Oda Müziği konseri verildi.

MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Konser salonunda düzenlenen konseri Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ve öğrenciler izledi.

Dr. Öğretim Üyesi Harun Keskin’in hazırladığı, Piyanoda Öğretim Görevlisi Özlem Kandemir, Klarnetlerde Yaşar Demir, Berna Aydın ve Tolga Eşerler, Viyola Sena Duruel ve Soprano Rümeysa Sirli tarafından verilen Klarnetli Oda Müziği konseri yaklaşık bir saat sürdü.