MSKÜ’de bilim söyleşisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleştirilen bilim söyleşisine Menteşe ilçesindeki okullardan bilim meraklısı öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Semih Gürsu tarafından yapılan bilim söyleşisine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Eylen Terzi, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Ali Kaan Kutlu ve Muammer Cihan ile BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci katıldı.

Programda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından TÜBİTAK ortaokul ve lise öğrencileri arası yarışmalarda başarı gösteren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.