MSKÜ’de Arıcılık paneli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu ‘20 Mayıs Arı Günü’ çerçevesinde Antik dönemde arıcılık, arı ve toplum, arıdan öğrenebileceklerimiz, iklim değişikliğinin arıcılık üzerine etkileri paneli düzenlendi.

Panele, Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. Muammer Tuna, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ve Öğretim Görevlisi Dr. Taylan Doğaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü/Arıcılık Programı bölümünden Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca, dünyada özellikle 2008-2009 yılında Amerika’da başlayarak ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan toplu arı ölümleri yaşandığına dikkat çekti. Tunca, “Dünya genelinde arıların kayboluşlarıyla ilgili olarak farkındalığı arttırmak amacıyla pek çok çalışmalar yapıldı ve 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında oy birliği ile ‘20 Mayıs Arı Günü’ olarak kabul edildi. O tarihten bu yana tüm ülkelerde her yıl ‘20 Mayıs Arı Günü’ olarak kutlanmaktadır. İnsanoğlu çoğu zaman parçası olduğu ekosistemin farkında değildir. Çevremizde açan çiçekler, ya da tükettiğimiz sebze ve meyvelerin üretim süreçlerinden nasıl geçildiğinin ve bu noktada arıların ve diğer polinotorlerin bu işleyişe olan etkileri genellikle aklımıza gelmez. Tam olarak bu sebeple, tüm ekosistemin işleyişinde çok büyük katkısı olan arıların doğadaki değeri böyle günlerde çok daha güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Bugün burada, bizler arıların sadece ürettikleri ürünleri konuşmaktan ziyade Antik dönemden bu yana insanoğlu ile olan birlikteliğini diğer yandan arılardan öğrendiklerimiz ve öğreneceklerimizi işlerken, iklim değişikliğinin arı ve arıcılık üzerine etkilerini doğru bilinen yanlışlarla birlikte değerlendirmeliyiz” dedi.