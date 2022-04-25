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MSKÜ’de Akreditasyon başarısı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan 11 program, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.
MUĞLA 25.04.2022, 11:16
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan 11 program, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.
Böylece Eğitim Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile mezun verdiği Almanca Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri akredite oldu.
MSKÜ Eğitim Fakültesi bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri içerisinde akredite olan program sayısı açısından Türkiye birincisi oldu.