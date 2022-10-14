MSKÜ’de akademik açılış törenine Bakan Kasapoğlu katılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik açılışı 17 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da katılacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 08.30’da yürüyüş ve çelenk sunumuyla başlayacak tören, saat 10.00’da Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde devam edecek. AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenecek törende 2022-2033 eğitim öğretim yılında dört farklı puan türünde MSKÜ’ye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri verilecek.

Törende Üniversite iklim elçisi öğrencisinin konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar akademik açılış konuşması yapılacak. Törende İstanbul Medeniye Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan Fazlıoğu tarafından akademik açılış dersi verilecek.