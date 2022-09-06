MSKÜ TEKNOFEST’ten birincilik ödülü ile döndü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırmacıları, yoğun çalışmalarla yürüttükleri projeleri ile TEKNOFEST Karadeniz’de büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılan MSKÜ’nün stantları, büyük ilgi gördü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırmacıları, yoğun çalışmalarla yürüttükleri projeleri ile TEKNOFEST Karadeniz’de büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılan MSKÜ’nün stantları, büyük ilgi gördü.
MSKÜ Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş’ın danışmalığını yaptığı; Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Bayram Devlet’in araştırmacı olduğu proje, ‘Enerji ve Çevre’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları çerçevesinde ‘Anolit ve Katolit Mimarili Li-İyon Batarya Hücresi’ başlıklı proje ile Teknofest 2022’ye katılan araştırmacılar, bu çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini başarıyla temsil eden ekip, burada birincilik ödülüne layık görüldü.
Bununla birlikte yine 1512-BIGG Programı desteği ile Prof. Dr. Ali Keçebaş ve doktora öğrencisi Bayram Devlet tarafından kurulan DEV Enerji Firması da 333 başvuru arasından seçilerek, ‘Teknofest Girişim Ön Kuluçka Programı’ çerçevesinde 100 bin TL hibe desteği aldı.
Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen final programında sahiplerini buldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0