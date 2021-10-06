MSKÜ, TEKNOFAST 2021’den ödülle döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul’da 4’üncüsü düzenlenen ve binlerce genç mucidi bir araya getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sona erdi.

TEKNOFEST’te ‘Uluslararası Serbest Görev Kategorisi İnsansız Hava Araçları Yarışması’ kategorisinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Emrah Arslan, üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Projenin takım sorumlusu Arslan ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyar Bor ve Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berke Üçülcüm’den oluşan ‘Dronos’ isimli ekibin geliştirdiği ve yangınla mücadeleye büyük katkı sağlayacak olan ürün, TEKNOFEST’te büyük ilgi gördü.

Disiplinlerarası yaklaşımla; güçlü ve başarılı bir ekibin çalışmasıyla ortaya konan ürün, Dronos’a 32 bin TL’lik para ödülünü de kazandırdı. Üniversite öğretim elemanı ve Muğla Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Yusuf Tepeli de ödül töreninde yer aldı. Tepeli, festival süresince yaklaşık 10 projenin Muğla Teknopark’ta yürütülmesi için ön görüşme yaptı.

Ödüle layık görülen projeleriyle festival boyunca birçok girişimcinin dikkatini çeken ve önemli şirketlerden birlikte çalışma teklifi alan Emrah Arslan ve ekibi, Start-Up olarak Muğla Teknopark’a başvuru aşamasında olduklarını belirtti.

Emrah Arslan, ödül alan projeleri dışında tasarım aşamasında olan başka projeleri de olduğunu; gerekli desteklerin verilmesi durumunda bu projeleri de başarıyla tamamlayarak, önümüzdeki yıl Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST’te büyük ödülü alacaklarını söyledi.