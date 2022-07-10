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MSKÜ Plaj hentbol kadın takımı Türkiye ikincisi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Üniversiteler Arası Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kadın hentbol takımı şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

MUĞLA 10.07.2022, 13:05
MSKÜ Plaj hentbol kadın takımı Türkiye ikincisi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Üniversiteler Arası Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kadın hentbol takımı şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Köyceğiz’de gerçekleştirilen ‘23’üncü Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası’nda’ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Plaj Hentbolu Kadın Takımı Türkiye ikincisi oldu.

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