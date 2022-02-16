MSKÜ, Mersin Balığından havyar üretiyor

Seydikemer Eşen çayında bir balıkçı tarafından 2017 yılında bulunan ve siyah havyar üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin balığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su ürünleri Fakültesine ulaştırılmıştı.

Bu keşfin ardından, Mersin balığı yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmaları bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Ercan’ın ve uzmanların çabalarıyla, Eşen çayından 100 adet Mersin balığı (Acipenser baerii) anaç adayları elde edildi.

Su Ürünleri Fakültesi Ören AR-GE biriminde Doç. Dr. Ertan Ercan, Prof. Dr. Ali Günlü ve Doç. Dr. Nurçin Killi’nin çalışmalarıyla, dünyanın en değerli yiyecekleri arasında gösterilen siyah havyar üretildi.

Bu çalışma, ülkemizde ilk defa Mersin balığından kontrollü koşullarda havyar elde edilmesi nedeniyle önemli bir proje olarak gösteriliyor. Üretimine devam edilen katma değeri yüksek bu ürün ile bölge istihdamının güçlendirilip, ülkemizin kalkınma hamlesine destek sağlanması amaçlanıyor.