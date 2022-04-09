MSKÜ kadın ve erkek basketbolcuları şampiyon

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen Basketbol 1. Lig müsabakaları sona erdi. 4-8 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile Basketbol 1. Ligi Şampiyonluğu için mücadele etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın ve Erkek Basketbol takımları tek devreli lig usulüne göre mücadele edilen turnuvada tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Antrenörler Araştırma Görevlisi Kaan Salman ve Araştırma Görevlisi Görkem Menteş çalıştırıcılığında tarihinde ilk kez Basketbol 1. Lig şampiyonluğu başarısını elde etti.