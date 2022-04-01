MSKÜ ile BODER arasında işbirliği protokolü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin özel sektör ile işbirliği protokol imzaları devam ediyor. Hem öğrencilerin istihdamına, hem de eğitimlerini sürdürürken staj yapma imkanı tanıyan işbirliği protokolleri öğrencilerin mezuniyet sonrası işsiz kalma riskini azaltıyor.

İşbirliği protokolünün sonuncusu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Bodrum Otelciler Derneği arasında imzalandı. MSKÜ Senato salonunda düzenlenen işbirliği protokol törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyik, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ve BODER Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Özel sektör ve kurumlarla imzalanan işbirliği protokollerine büyük önem verdiklerini belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “AR-GE Üniversitesi olma yolundaki çalışmalarımız her geçen gün hedefe biraz daha yaklaşıyor. Üniversitelerin amacı eldeki bilgilerin uygulamada da paylaşılması ve toplum yarınına kullanılmasıdır. MSKÜ olarak Turizm Fakültemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin Bodrum Otelciler Derneği kanalıyla turizm alanındaki işletmelerde eğitim ve öğretimleri sürürken staj sağlanması, mezuniyet sonrası istihdamın sağlanması açısından önemli. Üniversitemizin değişik fakültelerinde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin gelecek kaygısını ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektör ile işbirliği protokollerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz turizm sektörünün her geçen yıl eleman ihtiyacının arttığını belirterek, bu protokolün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin bölgedeki işletmelerde istihdamına büyük katkı sunacağını belirtti.