MSKÜ ile Bahçeşehir Koleji arasında işbirliği sözleşmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ arasında Üniversite Senato salonunda işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Sözleşme, lisans ve yüksek lisans eğitimde verilecek ‘Bahçeşehir İlkokul Eğitiminde Dijital Dönüşüm’, ‘Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm’ marka derslerinin oluşturulması ile öğrencilerin derslerine ilişkin gözlem yapmalarının sağlanması konularını içeriyor.

İşbirliği sözleşmesi ile Bahçeşehir Koleji marka dersinin adını belirlemeyi, Eğitim Fakültesinde verilecek dersin içeriğinin ve müfredatının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamayı ve derslerin en az yüzde 20’sinin kendi yöneticileri tarafından verilmesini öngörüyor. Verilecek marka dersinin en az yüzde 10’unun kendi ev sahipliğinde yapılmasını sağlamayı; yılda en az bir kez Atölye Çalışması, Marka Konferans ya da Kişisel Gelişim Semineri yapılması ve Kariyer Günlerine katılarak öğrencilere mülakat konusunda bilgi verilmesini içeriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ise Bahçeşehir Kolejinin talep edeceği özel yüksek lisans dersini açma konusunda çalışma yapacak ve Bahçeşehir Kolejinin talep edeceği eğitim hizmetlerini ve sertifika programlarını düzenleyecek.