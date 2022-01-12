MSKÜ hamisi Koçman için ulusal resim yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin fiziki altyapı gelişimine büyük katkı sağlayan hayırsever iş adamı Sıtkı Davut Koçman’ın anısını yaşatmak için Üniversite tarafından ulusal resim yarışması düzenlendi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Muğla’mıza ve Üniversitemize katkıları ile bilinen üniversitemize de ismini veren Sıtkı Davut Koçman’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve teşvik etmek amacıyla Sıtkı Davut Koçman 1’inci Ulusal Resim Yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye http://www.mskuresimyarisma.mu.edu.tr/tr adresi üzerinden ulaşabilir. Yarışmaya katılım tarihleri (dijital görsel ve Form 1 gönderimleri): 1 Şubat - 3 Nisan 2022. İlk değerlendirme: 5 Nisan 2022 tarihinde ve ilk değerlendirme sonuçlarının 6 Nisan’da açıklanacak. İlk değerlendirmede ilan edilen eserlerin orijinallerinin gönderimi ise 6 - 20 Nisan 2022 tarihleri arasında. İkinci değerlendirme ve sonuçların 22 Nisan’da sergi açılışı ve ödül töreni ise 3 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Sergi 3 Haziran 2022 tarihine kadar açık kalacak” denildi.