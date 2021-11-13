MSKÜ Akademik açılış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı akademik açılış töreni Pazartesi günü Üniversite AKM salonunda yapılacak.

Menteşe Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde devam edecek. Salonda yapılacak törende 2020-2022 yıllarında dört farklı puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri verilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı

Akademik açılış konuşmasını yapacak.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ‘Yükseköğretimde Değişim ve

Kalite’ konulu konuşmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda üniversite öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK 2209-

B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Poster sergisi açılacak.