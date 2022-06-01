MSKÜ 30’uncu yıl marşı ve logosu tanıtıldı

3 Temmuz 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 30’uncu yılı anısına düzenlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı ve Logosunun tanıtımı yapıldı. Beste yarışmasını MSKÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Şeydagül Kapçak ve Dr. Öğretim Üyesi Beyzagül Kapçak Işıksungur’un bestesi kazandı.

Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen tanıtıma Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyik, Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beste Yarışma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk beste yarışmasına yönelik bilgiler verdi. Şentürk, “Yarışma şartnamesine uygun olarak değerlendirilen eserlerden 12’si yarışma seçici kurul değerlendirmesine sunuldu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sunucu ilk 5 eser finale kalmayı hak etti. Finale kalan 5 eserin duyurulması herkes tarafından dinlenebilmesi için yarışma veb sayfamızdan paylaşıldı. Eserler 23 Mayıs’ta üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elamanları ve idari personelin oylamasına sunuldu. Oylamaya 436 öğrenci ve 403 personel olmak üzere toplam 839 kişi katılım sağladı. Yarışmanın nihai sonucu jüri değerlendirmelerinin yüzde 70’i, halk oylamasının yüzde 30’u alınarak hesaplandı. Dr. Öğretim Üyesi Şeydagül Kapçak ve Dr. Öğretim Üyesi Beyzagül Kapçak Işıksungur birlikte besteledikleri marş ile birinciliği almaya hak kazandılar” dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MSKÜ ailesinin hedefine ilerlediği yolculuğun bir nişanesi olan bir eseri ödüllendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Çiçek, “Kültürel hazinemizin en kıymetli hazinelerinden olan sanatçılarımız ürettikleri eserler ile ulusal kimliğimizin belirgenleşmesinde muazzam bir misyon üstlenmişlerdir. Milli marşımızın milletimizi bütünleştirme ve ortak değerler etrafından bütünleştirici gücü tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir. MSKÜ olarak bizler de kurumsal kimliğimizin güçlenmesi adına birçok çalışma yaptık. Üniversitemizin 30’uncu kuruluş yıldönümünde ruhumuzu, çalışkanlığımızı geleceğimizi öngören vizyonumuzu yansıtan bir marşımızın ve logomuzun olmasını arzu ettik. Bunun için bir yarışma başlattık” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Yarışma Jürisi ve katkıda bulunanları teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgelerinin ardından MSKÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Şeydagül Kapçak ve Dr. Öğretim Üyesi Beyzagül Kapçak Işıksungur’un birlikte besteledikleri Marş koro tarafından okundu.

Rektör Çiçek birinci gelen MSKÜ Marşı’nın bestecileri Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Şeydagül Kapçak ve Dr. Öğretim Üyesi Beyzagül Kapçak Işıksungur’a ödüllerini verdi.