Motosiklet kazasında öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin karıştığı kazada ağır şekilde yaralanan 28 yaşındaki Baran Girevi adlı genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 48 AIA 697 plakalı motosikleti ile seyreden Baran Girevi, iddiaya göre takip mesafesine uymadığı için 48 BG 260 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen 28 yaşından Girevi, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Baran Girevi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Girevi’nin cenazesinin ikindi namazının ardından Yukarı Karakaya Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Gencin ölümü, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.