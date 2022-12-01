Motosiklet hırsızı oto galerici yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosiklet hırsızlıklarına karşı yapılan çalışmalarda ilçede faaliyet gösteren bir oto galerinin işletmecisi hırsızlık şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Asayiş Büro Amirliği ilçede artış gösteren motosiklet hırsızlığı konuları ile alakalı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yunus Nadi Caddesinde bulunan bir oto galerinin bağlı bulunduğu iş hanının arka kısmında motosiklet hırsızlığına konu olan çalıntı motosiklet parçalanmış şekilde bulundu. Daha önceden yapılan saha çalışmalarında oto galerinin işletmecisi M.B.’nin motor hırsızlığı yaptığı ve yaptırdığı bilgisine istinaden, oto galeri dışarıdan kontrol edilirken, içerisinde bahse konu motosikletin parçaları görülmesinin ardından savcılık izni ile galeride arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada dükkan içerisinde bahse konu motorun ön takımı, yakıt deposu, gösterge paneli ve müştekinin kaskı ele geçirilirken, ayrıca şase numaraları kazınmış 2 ayrı motosiklet daha bulundu. Şüpheli M.B. ekipler tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.