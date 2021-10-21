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Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı

Montenegro bakanları Türk iş adamlarından ülkelerine yatırımcı beklediklerini açıkladılar. İş insanı Bülent Kaya ile görüşen yetkililer, inşaat, turizm, tarım, enerji ve sanayi yatırımlarını beklediklerini açıkladılar.

MUĞLA 21.10.2021, 13:10
Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı

Montenegro bakanları Türk iş adamlarından ülkelerine yatırımcı beklediklerini açıkladılar. İş insanı Bülent Kaya ile görüşen yetkililer, inşaat, turizm, tarım, enerji ve sanayi yatırımlarını beklediklerini açıkladılar.

Bodrum’da ve Montenegro’da yaşayan Türk İş insanı Bülent Kaya, Montenegro’da bazı temaslarda bulundu. Tarım, orman ve su yönetimi Bakanı Aleksandar Stiovic ile işadamı Bülent Kaya bir araya geldi. Uzun bir toplantı yapan ülkenin bakanları ve Azka otelin, Azka Müziğin ve Azka İnşaatın yönetim kurulu başkanı Mimar Bülent Kaya ile toplantıda, İnşaat, turizm, tarım, enerji ve sanayi yatırımları hakkında konuşulduğu öğrenildi. Her iki tarafında samimi, yapıcı ve etkileyici konuşmaları neticesinde mümkün olan en kısa sürede adımların atılacağı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Montenegrodan bir heyet Bülent Kaya ile birlikte Bodrum’u ziyaret etmiş. Gelen heyet Bodrum’a hayran kalmıştı.

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