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Montenegro heyetinden Bodrum’a ziyaret

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Montenegro’dan heyeti Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’ni ve Etrim Tarım kampını ziyaret etti. Heyet, Türkiye’den Bodrum Belediyesi ile tarım ve hayvancılık konusunda ortaklık kurulabileceğini belirtti.

MUĞLA 16.11.2021, 10:14
Montenegro heyetinden Bodrum’a ziyaret

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Montenegro’dan heyeti Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’ni ve Etrim Tarım kampını ziyaret etti. Heyet, Türkiye’den Bodrum Belediyesi ile tarım ve hayvancılık konusunda ortaklık kurulabileceğini belirtti.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Bülent Kaya’nın daveti üzerine Türkiye’yi ziyarete gelen Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovi, Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Miroslav Cimbaljeviç ve Ormancılık ve Avcılık İzleme Sektörü Başkanı Novica Tmui’ten oluşan Montenegro heyeti, Bodrum Belediyesi bünyesindeki Tohum ve Ar-Ge Merkezi ile tarım kampını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun tarafından bilgilendirilen heyet, yerel üreticiyi destekleyen tarım ve hayvancılık modelleri hakkında bilgi alarak kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini belirtti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovi ziyaretinin kendisi ve ülkesi için faydalı geçtiğini ve bu çalışmaları ülkesinde denemek için birtakım çalışmalarda bulunabileceğini belirtti. Küçük bir ülke olduklarını ve Türkiye’nin tarım ve hayvancılık konusunda kendilerinden önde olduğunu belirten Stijovi yapılacak işbirlikleri ile bu farkı kapatmak istediklerini ifade etti.

Stijovi’in ardından konuşan Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da, 2019 yılında Bodrum Belediyesi tarafından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ciddi bir faaliyet alanı oluşturduklarını ve müdürlük tarafından bu zamana kadar yapılan çalışmaların yurt dışında da örnek alınmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Karadağ’da yerel tohumla ilgili bir çalışma olmadığını ve Bakan Stijovi’in bu konu hakkında merak ettiklerini, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yerel tohum konusundaki çalışmalarını ve sürecin işleyişini anlattıklarını belirtirken, önümüzdeki süreçte Bodrum Belediyesi olarak kendileriyle ortak projeler geliştirebileceklerini ifade etti.

Heyet daha sonra Etrim Halıcılık Köyü’nü ziyaret ederek burada el yapımı, yerel motiflerle dokunmuş halı ve kilimleri inceledi.

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