Mobilya işyerinde yangın

Muğla’nın Ula ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangında işyerindeki malzemelerin büyük çoğunluğu zarar gördü.

Ula ilçesi Gökçe Mahallesindeki bir mobilya atölyesinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi ve Ula İlçe itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yağın söndürülürken, işyerinde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.