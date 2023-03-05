MIYC kış trofesinin üçüncü ayağı sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün bu yıl 14.’sünü düzenlediği Kış Trofesinin üçüncü ayağı bugün sona erdi.

27 yelkenli yat ile Rusya, Romanya ve Türkiye’den 300 yelkenci katıldığı trofede dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. İlk gün körfez içi ve körfez dışında iki kez yarıştılar. Tek yarış yapılan ikinci günde yine yelkenciler hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl 14. kez düzenlediği Kış Trofesi’nin ikinci ayak yarışlarının depremlerden dolayı ertelenmişti. Ertelenen 2. ayak yarışlarının dün gece yapılan 1.ayak yarış ödül töreninde 18- 19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) Başkanı Zafer Öznur; "Hepimizi derinden sarsan depremlerin ardından ikinci ayak yarışlarını Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz kararı ile ertelemiştik. Yaraların sarılmaya başlanmasının ardından yarışlar yapılabilir kararı ile 3. ayak yarışlarımızı planlanan tarihte yaptık. Birinci ayakta dereceye girenlere kupalarını verdik. Marmaris’in muhteşem körfezinde hem koy içi hem de koy dışında belirlenen rotalarda ilk gün iki yarış ikinci gün de tek yarış gerçekleşti. 18-19 Mart tarihlerinde de ertelediğimiz ikinci ayak yarışlarını yapacağız" dedi.

Kulüp Komodoru Erol Algül ise "27 tekne ve farklı ülkelerden gelen yarışmacılar ile 3. ayak yarışlarımızı gerçekleştirdik. Hava beklendiğimiz gibiydi, rüzgar hızı uygun oldukça yarışlar yapıldı" şeklinde konuşarak yarışların devam edeceğini belirtti.

Geçen kış trofesinin şampiyonlarından Kaçamak teknesi kaptanı Ali Toker de "10 yıldır İstanbul’dan gelerek Marmaris’te yarışıyoruz. Marmaris’e sadece yarış için bile olsa gelebilmek gerçekten keyif verici biraz olsun stres ve kaostan uzaklaşmış oluyoruz. Geçen yıl birinci olmuştuk, bu yıl ikinci olarak başladık bakalım ama hedefimiz yine şampiyon olmak" dedi.

Teknelerin boyut ve ağırlıklarına göre IRC kategorilerinde sınıflandırılarak yarışların düzenlendiği Trofenin ertelenen 2. ayağı 18- 19 Mart tarihlerinde 4. ayağı ise Nisan ayında yapılması planlanıyor.