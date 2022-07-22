Miya Beach’te "Orijinal Yoga Sistemi"

Eğlencesi ve muhteşem atmosferi ile adından söz ettiren Miya Beach, 25-26-27 Temmuz tarihlerinde dünya yoga şampiyonu ve ilk yoga olimpiyat şampiyonu Merve Tanrıverdi ile “Orijinal Yoga Sistemi” etkinliği düzenleyecek.

7 kez dünya yoga şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile gerçekleşecek olan etkinlikte, sarsılmaz sağlık için nefes teknikleri, stres için yoga, omurga sağlığı için yoga, esneklik için yoga, güçlü beden için yoga ve dayanıklı bünye için yoga teknikleri paylaşılacak.

3 gün sürecek olan etkinliğin ilk iki günü Miya Beach ve Miya Garden’da, son günü ise Orak Adası’nda ve yoga sonrası gün batımı eşliğinde son bulacak.