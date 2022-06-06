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Miniklerden renkli yılsonu etkinliği

Menteşe ilçe müftülüğü tarafından dört-altı yaş anasınıfı öğrencileri yılsonu etkinliği gerçekleştirdi.

MUĞLA 06.06.2022, 18:22
Miniklerden renkli yılsonu etkinliği

Menteşe ilçe müftülüğü tarafından dört-altı yaş anasınıfı öğrencileri yılsonu etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Sema özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Sefa Kara ,Uluslar arası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas ve veliler katıldı.

Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın konuşmasında, "Dört-altı yaş kuran kurslarımız halkımızın büyük teveccühü ile dolup taşıyor. Halkımızın gelecek dönem için çocuklarının kaydını şimdiden yaptırmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Etkinlikte, minikler tarafından hazırlanan gösteriler aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

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