Miniklerden Büyükşehir’e ziyaret

Yatağan Madenler Ortaokulu öğrencileri telafi eğitimi kapsamında Menteşe ilçesindeki Muğla Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün davetiyle Başkanlık binasını da ziyaret eden öğrenciler binada bol bol fotoğraf çekildi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülnur Erdoğan çocukların pandemi döneminde okullarına gidememesi, sürekli evde oldukları için sıkıldıklarını belirtti ve onları resim telafi dersi için Muğla gezisine çıkardıklarını söyledi. Muğla Müzesi gezisi esnasında Başkan Gürün’ün kendilerini Başkanlık binasına davet ettiğini ve bu tarihi binayı çocukların çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Başkan Gürün; “Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza çok güveniyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan, yaşatan bir şehir olduğunu belirtti ve geleceğin teminatı çocukların yaşadıkları şehrin değerlerini, zenginliğini tanımaları, bilmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla tarihi değerlerini korumuş, geleceğe taşıyabilen ender illerden biri. Çok kıymetli değerlerimizi korurken bunu gelecek nesillere de doğru anlatmalı, tanıtmalı ve onların ileride bu değerlerine sahip çıkmalarını sağlamalıyız. Muğla Müzesi’ni ziyarete gelen evlatlarımızı görünce onların tarihi belediye binamızı da içeriden görmelerini, tanımalarını istedim. Çok değerli öğretmenimiz ve Resim telafi dersi öğrencilerimiz binamızı ziyaret etti. Bol bol fotoğraf çekildiler. İleride onların içinden bir evladımız bu makamlara gelerek şehrimizi yönetecek. Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza çok güveniyoruz” dedi.