Minikler tenis şenliği sona erdi

Menteşe Belediyesi tarafından 8-9-10-12 yaş grubunda düzenlenen ve toplam 33 tenis sporcusunun katıldığı Küçükler Tenis Şenliğinde minik tenisçiler rakiplerini elemek için birbirleriyle mücadele ettiler.

Şenliğin ödül törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, turnuvaya katılan tüm minik sporcuları tebrik ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşlarında spora yönlendirilmeleri, onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak, disiplinli birer birey olmalarına da katkı sağlar. Bizde bu bilinçle özellikle çocuklarımıza yönelik sportif ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda hizmet vermeye başlayan Ali Fuat Özge Spor kompleksimizde sportif kurslar ve turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Şenliğimize katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından tenis şenliğinde dereceye giren minik tenisçilere ödüllerini takdim etti. Tenis Şenliğinde 9 yaş kızlar kategorisinde Beyza Acar birinci, Hande Kuden ikinci, 9 yaş Erkekler kategorisinde Ege Şafak Boras birinci, Kıvanç Acar ikinci, 10 yaş kızlar kategorisinde Duru Başaran birinci, Ilgım Uçar ikinci, 10 yaş erkekler kategorisinde Boran Oğuz birinci, Mehmet Emir Köseoğlu ikinci, 12 Yaş Kızlar kategorisinde Elif Acar birinci, Sahra Su Aras ikinci, 12 yaş erkekler kategorisinde Aras Tezcan birinci, Demir Ege Akgün ikinci olurken, 8 yaş branşındaki tüm katılımcılara madalya verildi.