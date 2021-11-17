Minik Yazar Milli Eğitim Müdürü Çay’ı ziyaret etti

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Merkez Atatürk İlkokulu ve Fethiye Bilim Sanat Merkezi öğrencisi minik yazar Elif Sıla Bozyiğit’i makamında ağırladı.

Ziyarette, minik yazar Elif Sıla Bozyiğit, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Vildan Alp, Türkçe Danışmanı Özlem Kavuran ile öğrencinin annesi Arife Bozyiğit yer aldı. Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Elif Sıla Bozyiğit’i küçük yaşında gösterdiği büyük başarıdan dolayı tebrik etti. Minik yazarla sohbet ederek yazarlığa başlama serüvenini, kitabın konusunu, kitabı yazarken nelerden esinlendiğini ve gelecekte yazarlık konusunda düşüncelerini sordu.

Elif Sıla Bozyiğit, pandemi döneminde kaleme aldığı kitabı hakkında bilgi verirken, çok kitap okuduğunu, okumayı ve yazmayı çok sevdiğini ve kendisine okumayı sevdiren İlkokul öğretmeni Mehtap Arsal ve Bilsem Türkçe danışmanı Özlem Kavuran’ın teşviki ile kitabı yazdığını ve Fethiye Bilsem’in katkılarıyla kitabının yayımlandığını söyledi.

Yazdığı ‘Dostluk Kampı’ adlı kitabında, hayal ürünü ögelere yer verdiğini belirterek kitabını her yaştan kişilerin okuyabileceğini ifade etti. Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Vildan Alp, rol model olma adına Elif Sıla’nın kitabına imza günü düzenlendiklerini ve öğrencilerin de kitabı okuma imkanı bulduklarını söyledi.