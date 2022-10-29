Minik öğrencilerin 29 Ekim gösterisi büyük ilgi gördü

Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Konacık Anaokulu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında minik öğrenciler ’Sana Borçluyuz’ isimli gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve öğrencilerin aileleri katıldı. Cumhuriyetin kazanımlarının anlatıldığı gösteride 4 ve 5 yaş grubundaki öğrenciler performanslarıyla büyük beğeni topladılar ve aileleri tarafından uzun süre alkışlandılar.

3 yaş grubu öğrencilerin de aileleriyle birlikte izlediği gösteri öncesi günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul müdürü Deniz Delibaş şunları söyledi; “Atatürk demiştir ki; ‘Milleti kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’ Bizlerde Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Konacık Anaokulu öğretmenleri olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini korumak ve çocuklarımıza verdiğimiz eğitim ile ilim ve fen çalışmalarını esas alan, fikir yürütebilen, saygılı, duyarlı, ülkesini seven, ülkesine faydalı olmak için çabalayan, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında bireyler yetiştirmeyi amaç edindik” dedi.

Gösteri, tüm öğrencilerin sahneye çıkarak öğretmenleriyle birlikte 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesinin ardından sona erdi.