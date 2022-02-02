Minik futbolcular Marmaris’te

Türkiye’nin birçok şehrinden gelen alt yapı oyuncuları futbol turnuvası için Marmaris’e geldi. Birbirinden yetenekli öğrencilerin ter döktüğü turnuvanın son günü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir alanda fidan dikimi yapılacak.

Minik futbolcular Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen futbol turnuvasında buluştu. Organize edilen turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Oktay, “Çocuklarımızın sporla iç içe olması bizim için her zaman çok önemli oldu. Belediyemizin ve Marmaris Belediyespor kulübünün katkılarıyla düzenlenen bu turnuvada da çocuklar hem eğlenecek hem de tatilde spor yapma fırsatı bulacak. Tüm takımlarımıza başarı; sporun kardeşlik olduğunu unutmadan mücadele edecek olan çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

2010-2011-2012-2013 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü, Bucaspor, 1925 Manavkuyu, Ağaspor, Bornova Birlik, Kuşadası Denizspor, Ege Gücü, Esenler Kent Yıldız, Kuşlubahçe Köprülü, Konya Beyşehirspor, Menderes Karadenizspor, Marmaris 1923, Datça 1923, Ankarakartal, Bursa Üçevler, Balıkesirspor, Yalova Yıldızları, Marmaris Belediyespor, Yeşil Marmarisspor ve Karşıyaka takımları ter döküyor. 3 Şubat’ta sona erecek olan turnuva sonunda her gruptan ilk 4 takıma kupa verilecek. Gol kralı ve en iyi kalecinin de belirleneceği turnuvada tüm katılan çocuklara da madalya takdim edilecek. Turnuva bitiminde de hava şartlarının uygun olması durumunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir alanda fidan dikimi yapılacak.