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Mine Söğüt Muğla’da okurlarıyla buluştu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi bünyesinde gerçekleştirilen Kitap Kulübü buluşmalarının yeni yıldaki ilk konuğu Yazar Mine Söğüt oldu.
MUĞLA 11.01.2022, 15:44
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi bünyesinde gerçekleştirilen Kitap Kulübü buluşmalarının yeni yıldaki ilk konuğu Yazar Mine Söğüt oldu.
Ocak ayı buluşmaları için seçilen Gergedan kitabını okuyan kitapseverler kitabın yazarı Mine Söğüt’le sohbet etme imkânı buldu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte okuyucular kitapla ilgili beğenilerini, eleştirilerini yazarla paylaştı.