Milli Takım Güreşçileri, Başkan Ceylan’la görüştü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Takım güreşçilerinin kamp çalışmaları hafta sonuna kadar devam edecek.

Milli Takım Güreşçileri Köyceğiz’de kampta bulunmaktan memnun olduklarını ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ettiler. Güreşçiler, ilgi ve desteğini esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret ettiler. Sporcuları üstün başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Ceylan, Milli Güreşçiler ile Köyceğiz Belediyesinin 01 Ekim 2022 tarihinde organize edeceği Güreş Festivali hakkında sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ceylan, Milli Güreşçiler ile hatıra fotoğrafı çekilerek anı ölümsüzleştirdiler.