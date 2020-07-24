Milli sporcular Marmaris’i ziyaret etti
İÇLERİNDE MİLLİ SPORCULARIN DA YER ALDIĞI 23 KİŞİLİK MASTERLAR YÜZME GRUBU NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK ANTRENMANLARI İÇİN MARMARİS’İ TERCİH ETTİ. GRUP ADINA MİLLİ SPORCULAR İPEK YALKI VE HALİM LAFÇI MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY’I ZİYARET ETTİ.
İçlerinde milli sporcuların da yer aldığı 23 kişilik masterlar yüzme grubu normalleşme sürecinde ilk antrenmanları için Marmaris’i tercih etti. Grup adına Milli sporcular İpek Yalkı ve Halim Lafçı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti.
Marmaris’in berrak suları milli yüzücülerin de tercihi oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir antrenmanlardan uzak kalan sporcular, kaybettikleri kondisyonlarına tekrar kavuşmak için ilçeye kampa geldi. Sporcular Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a da nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette sporculara Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yüzme Şube sorumlusu, kendisi de yüzücü olan turizmci Emre Deliveli eşlik etti.
Milli Yüzücü İpek Yalkı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenman yaptıklarını belirterek Marmaris’in hem doğal özellikleriyle hem de fiziksel altyapısıyla yüzme sporu için çok uygun bir yer olduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay da spor altyapısına çok önem verdiklerini söyleyerek, farkındalık oluşturmak için her fırsatta kendisinin de çeşitli organizasyonlar kapsamında yüzdüğünü kaydetti.
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