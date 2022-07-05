Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında gençleri tarıma yönlendirecek protokol

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde ’Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ isimli 123 okul, 9 Bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsayan protokol, tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla imzalandı.

"Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" isimli 123 okul, 9 Bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsayan protokol ile ilgili Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile Milli Eğitim Müdürü Emre Çay açıklamalarda bulundu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "47 meslek alanına ait 105 dalda nitelikli iş gücünü yetiştirmek için diğer kurumlarımızla işbirliklerini geliştiriyoruz. Geçmişten bu yana tarım ülkesi olma özelliğimizi güçlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu bakımdan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücünü yetiştirmek için 123 okulda, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmenin yer aldığı protokolü gerçekleştirdik. Köyceğiz’de bu konuda bir okulumuz var ve 30 kontenjanı var şuan. Bu alanı tercih etmelerini bekliyoruz. Bu bölümde eğitim bursu verilecek ve tablet dağıtımı yapılacak" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise, "Bu toplantı belki 30 yıl önce yapılmalıydı. Neresinden dönersek dönelim kardır demeliyiz. Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde mottosuyla bu sürece başlıyoruz. Muğla tarımında söz sahibi olan çiftçilerin yaş ortalaması 50 ve üzeri. Gençleri kırsalda tutmak gittikçe zorlaşıyor. Gıda krizini bunun önüne geçmezsek biz de yaşarız. Bu işi sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Takipçisi olacağız" diye konuştu.

Saylak, "Muğla il genelinde 32 bin 583 ilkokul öğrencimize yönelik bir oyun yazıldı. Amacı çocukların belleğinde suyun önemini, gıdanın ve toprağın önemini oyunla anlatmaya çalışmaktı. 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde 9 ilçede 48 çiftçi eğitim kursu gerçekleştirdik. 444 kadın 678 kursiyere sertifikaları verildi. Ziraat Bankası’nın tarımda gençlerin istihdamı için finansman kampanyası var. Bu konuda da bir protokol hazırlığı içindeyiz. Banka bu krediyi almaları için kurs verilmesini istiyor. Onun içinde çalışmalarımız sürüyor" dedi.