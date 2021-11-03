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Milli eğitim çalışanlarına ‘İlkyardım’ eğitimi

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen ‘İlk Yardım Güncelleme Eğitimi’ne İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve İl-İlçe Milli Eğitime bağlı çalışan öğretmen ve idari personel katıldı.

MUĞLA 03.11.2021, 17:01
Milli eğitim çalışanlarına ‘İlkyardım’ eğitimi

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen ‘İlk Yardım Güncelleme Eğitimi’ne İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve İl-İlçe Milli Eğitime bağlı çalışan öğretmen ve idari personel katıldı.

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ergül Erdoğan tarafından verilen eğitimde, ilk yardımın önemi ve temel yaşam desteği hakkında bilgiler verildi. Maket üzerinde uygulamalı olarak verilen ilk yardım eğitimi, İl Müdürü Emre Çay başta olmak tüm katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

İlk yardım eğitiminin hayatın her anında kullanılabilecek kıymetli bir eğitim olduğuna, doğru müdahalenin hayat kurtaracağına değinen İl Müdürü Emre Çay, “Okulda, evde, işte, sokakta yaşamımızın her alanında karşılaşabileceğimiz ani rahatsızlık durumunda, temel yaşam desteği sağlayabilme adına hepimizin ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olması hayati önem taşıyor. 8 Mart 2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İlk Yardım Merkezimiz, tüm resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelimize yönelik ilk yardım eğitimini ve güncelleme kurslarını başarıyla sürdürüyor. ‘İlk yardım hayat kurtarır’ bilinciyle hareket eden kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay üzerinden yapılan protokolle 300 civarında ilk yardım eğitim kursunun verildiğini belirten İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Ergül Erdoğan, “Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol gereği 1090 kurum çalışanımız bu eğitimi başarı ile tamamlayarak ilk yardımcı olmuşlardır. 3 yılda bir güncelleme eğitimleri ve OED elektro şok cihazı eğitimleri tekrarlanarak 248 çalışanımız sertifikalarını yenilemişlerdir. Yine Kızılay ile yapılan protokol kapsamında, Bakanlığımızın “Çocuklarımız İlk Yardımla Güvende” projesi ile 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Bin Okul İyileştirme Projesinin de dahil edildiği Bin 351 öğretmen ve yöneticimize yüz yüze olmak üzere ilk yardım eğitimleri verilmiş, öğretmenlerimiz sertifikalandırılmıştır. Eğitimlerimiz aralıksız devam etmektedir” dedi.

Daha önce ilk yardım eğitimi almış kişilerin ilk yardım konusundaki bilgi ve becerilerini güncellemek, ilk yardım sertifikalarını yenilemek amacıyla 1 gün verilen İlk Yardım Eğitimi Sertifika Yenileme Kursu, 9 saatten oluşuyor. İlk kez ilk yardım eğitimi alan kursiyerler ise 2 gün olmak üzere 18 saatlik eğitime tabi tutuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan sınav sonucunda, eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası verilecek.

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