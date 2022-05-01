Milletvekili Gökcan’dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların barış, kardeşlik ve yardımlaşmalara vesile olmasını diledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bizleri; birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, yardım ve dayanışma ruhunun zirve yaptığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum”

Milletvekili Gökcan; Bayramların tarihimizde ve inancımızda sevincin, dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının en üst seviyede yaşandığı kutsal günler olduğunu belirterek, “Necip Türk Milletinin en önemli hasletlerinden birisi bayramlara yüklediği kutsiyettir. Bu kutsal günleri, dargınlıkların yerini dostlukların, hüzünlerin yerini sevinçlerin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.

Bayramların yardımlaşma, dayanışma, mutluluk, gibi insanı değerleri içinde barındıran özel günler olduğunu vurgulayan Milletvekili Gökcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Ramazan Bayramı’na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, inanç dünyamızda ve kültürümüzde müstesna günlerdendir. Bayramın ruhuna uygun olarak, büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, yoksulları ziyaret etmeli. Öksüz ve yetimleri sevindirmeliyiz. Bayramın geçek manasıyla “bayram” havasında geçmesini sağlamalıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2023 vizyonumuzu planlamış bulunmaktayız. İnanıyorum ki; büyük hedefler ve aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Bayramların da bu hedeflerimize ulaşmamıza vesile olmasını diliyorum. Kardeşliğimizin hakim olduğu, her bir insanımızın geleceğe daha umutla baktığı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli günlere vesile olması dileklerimle, başta Muğlalı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum”