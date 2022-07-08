Milletvekili Gökcan’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Bayramların milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşliğimizi güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu açıkladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yayımladığı bayram mesajında; bu mübarek günlerin, aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, “Bayramları, küslüklerin yerini dostlukların, üzüntülerin yerini mutlulukların alması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kurban Bayramı’na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu herkesle paylaşmalıyız. Yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeliyiz. Türkiye olarak, küresel ekonomik ve siyasi krizlere rağmen dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, son 20 yılda güçlenen demokrasisiyle, ekonomisiyle pek çok badireyi atlatmayı bildi. Bu küresel değişim sürecinden de, çok daha güçlü bir şekilde çıkmayı başaracağız. Büyük hedefler ve aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Bayramların da bu hedeflerimize ulaşmamıza vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızın geleceğe daha umutla baktığı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli günlere vesile olması dileklerimle, başta Muğlalı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.