Milletvekili Gökcan’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gökcan mesajında; “30 Ağustos, yüz yıl önce dört bir tarafından kuşatılmış, işgale uğramış ülkemizin küllerinden yeniden doğduğu bir tarihtir. Büyük bir bağımsızlık ve beka mücadelesi veren Türk Milleti, yokluklar içinde girdiği mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan mesajda şu ifadelere yer verdi: “Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan Türk Milleti, esaret altında yaşamaktansa şehit ve gazi olmayı seçmiş, bu kararlılıkla destansı bir zafere imza atmıştır. Ya İstiklal, ya izmihlal parolası ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız zaferle düşmanın Anadolu’daki ilerleyişi durdurulmuştur.

Topraklarımız düşmandan temizlenmiş ve bağımsızlığımız tescil edilmiştir. 100 yıl önce olduğu gibi günümüzde de ülkemize yönelik haince saldırılar devam etmektedir. Ülkemiz, FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine, iç ve dış tehditlere karşı istiklalini ve istikbalini korumayı başarmıştır. Yüz yıl önce saldıranlar, nasıl geldikleri gibi gittilerse, bugün saldıranlar da hayal kırıklığına uğrayacaktır. Yapılan hain saldırılar bizi asla yolumuzdan geri döndüremez. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm tehditleri yok edecek güç, inanç ve kararlılığa sahibiz. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartılması ve milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile varlık yokluk mücadelesinden zaferle çıkmayı başaran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.