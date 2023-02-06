Milletvekili Gökcan; “53 bin 296 öğrencimiz ücretsiz yemekten yararlanacak”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 6 Şubat tarihi itibari ile başlatılan 5 Milyon öğrenciye ücretsiz yemek projesi hakkında açıklama yaptı.

Milletvekili Gökcan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde Muğla’mızda 53 bin 296 öğrenci, ücretsiz yemek desteğinden faydalanacağını açıkladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan açıklamasında, “Muğla genelinde okul öncesi eğitim veren 344 okulda, 3, 4 ve 5 yaş grubundaki toplam 16 bin 698 öğrencinin ücretsiz yemek imkanından yararlanacaktır. İlimizde taşımalı eğitimdeki ve pansiyonlarda kalan ilköğretim, ortaöğretim olmak üzere toplam 36 bin 598 öğrencimiz de ücretsiz yemek desteğinden faydalanacaktır. Bu okullardan 40’ı kendi bünyesinde yemek verirken, geri kalan 304 okula ise ücretsiz yemek hizmeti, yemek üretimi yapan meslek liselerinden ve öğretmenevlerinden sağlanacak. Bunun için Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mutfak ve fırın atölyesi kuruldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren il genelinde okul öncesi eğitim veren tüm okullarda ücretsiz yemek verilecektir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere projeye destek sunan tüm kurumlarımıza, Muğla Milli Eğitim Müdürümüz ile ekibine ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.