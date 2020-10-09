Milas’tan 4 arama, 1 işletme ruhsatı ihaleye çıkarılacak
MUĞLA SINIRLARI DAHİLİNDEKİ 32 ADET JEOTERMAL VE DOĞAL MİNERALLİ SU RUHSAT SAHASI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEK… MİLAS’IN BOZALAN, KAYAÖNÜ, ÖREN, GÖLYAKA, ŞENKÖY, BAFA VE KARAHAYIT SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLENEN ALANLAR DA İHALEYE ÇIKARILACAK YERLER ARASINDA…
Muğla sınırları dahilindeki 32 adet Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek. Milas’ın Bozalan, Kayaönü, Ören, Gölyaka, Şenköy, Bafa ve Karahayıt sınırları içerisinde belirlenen alanlar da ihaleye çıkarılacak yerler arasında bulunuyor.
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası ile ilgili ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale 26 Ekim Pazartesi günü saat 9.30’da Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı’nda yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Muğla’nın çeşitli ilçelerindeki 28’i arama, 4’ü işletme olmak üzere toplam 32 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek. İhale ile belirlen alanlar için üç yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek.
İhale ilanına http://www.mugla.gov.tr/yikob/ilimiz-sinirlari-dahilindeki-32-adet-jeotermal-ve-dogal-mineralli-su-ruhsat-sahasi-ihalesi adresinden ulaşılabiliyor.
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