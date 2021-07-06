Milas’taki yangın kontrol altına alındı

MUĞLA (İHA) –Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 12 hektarlık içerisinde ağaçların bulunduğu tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki Akyol Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına ekipler yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, 12 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.