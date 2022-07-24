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- Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

MUĞLA 24.07.2022, 19:25
- Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Muğla’nın Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çamköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlerin söndürülmesi için çalışma gerçekleştirirken. Makilik, orman ve zeytinlik alanların bulunduğu alanda yangına 4 helikopter, 4 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozerle de karadan müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede oluşan ters rüzgarlar sebebiyle alevlerin yeniden başlamaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(UE-

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