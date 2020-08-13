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Milas’ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü
MİLAS’IN KIZILCAYIKIK MAHALLESİ’NDE ZEYTİNLİK ARAZİDE YANGIN ÇIKTI. YERLEŞİM ALANLARINI DA TEHDİT EDEN YANGIN HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALELERLE SÖNDÜRÜLDÜ.
MUĞLA 13.08.2020, 17:14
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Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan zeytinlik arazide başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. 2 helikopterin havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 1 saat süren bir müdahale ile söndürüldü. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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