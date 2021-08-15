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Milas’ta zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA 15.08.2021, 17:28
Milas’ta zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Kargıcık Mahallesi yakınındaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alandan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
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