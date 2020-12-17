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Milas’ta yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi için denetimler sürüyor

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla karada ve denizde denetim yaptı. Denetimlerde yasal boy limiti kontrolü yapılırken balıkçıların sorunları dinlenerek yapılan çalışmalar ve yeni yılda uygulanacak dilbalığı avlanma yasakları ve balon balığı teşvik ödemeleri hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgiler tebliğ edildi

MUĞLA 17.12.2020, 15:23
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Milas’ta yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi için denetimler sürüyor

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla karada ve denizde denetim yaptı. Denetimlerde yasal boy limiti kontrolü yapılırken balıkçıların sorunları dinlenerek yapılan çalışmalar ve yeni yılda uygulanacak dilbalığı avlanma yasakları ve balon balığı teşvik ödemeleri hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgiler tebliğ edildi

Milas’ta uzatma ağı ile balık avına çıkan teknelerde ve kıyıdan denetim yapan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu ve Su Ürünleri Kontrol Ekipleri balıkçıların sorunlarını da dinledi. Özellikle bakanlığın yeni tebliğlerinin yanı sıra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ’inin 31 Aralık 2020 de sona ereceğini söyleyen İlçe Müdürü Parlu, balıkçılarımızın bir kesimi özellikle ağlarına zarar veren balon balığından şikayetçi. Bölgemizde etkin olmasa da bir miktar mevcut ve gerek balık türlerine gerekse avcılıkta balıkçılarımızın av ve ağlarına zarar vermekte bu kapsamda avlayan balıkçılarımız 31 Aralık tarihine kadar kuyruklar ile başvurduklarında avladıkları balıkların desteğini alacaklardır” dedi.

Denizlerde dil balığı ve pisi balığı avının ve satışının 01 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yasak olduğu tebliğinin de yapıldığı denetimlerde bölgenin en lezzetli balıklarından olan Barbunyalarda boy denetiminin yanı sıra yaklaşık 1 haftadır hava koşulları nedeniyle ava gidemeyen balıkçıların sorunları yerinde dinlendi.

Gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında başladıkları ve yaklaşık 6 saat süren avın sonunda kıyıya gelerek avlarını ayıklayarak satışa sunan Hamza ve Özay Kınış kardeşler ise, “Yaklaşık 1 haftadır hava koşulları nedeniyle avlanmaya çıkamıyorduk. Bu gece bismillah dedik. Çok iyi olmasa da buna şükür. Avımız bölgenin en lezzeti balığı olan ve bu bölgede etkin olan Barbunya, Tekir balığı avı. Fiyatlardan memnunuz ama balıkçılarımızın son yıllardaki sorunu özellikle balon balığı olmaya başladı. Avlarımızı parçalayan bu balık türü ağlarımıza da parçalayarak zarar veriyor. Ağlardaki balıklarımızı da parçalayarak ekonomik değerini yok ediyor. Bu kapsamda ilçe müdürlüğümüze yürütülen destek çalışması nedeniyle teşekkür ederiz” dediler.
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